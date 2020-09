Ballando con le Stelle, Mariotto asfalta Zazzaroni: "Non ci riesci proprio", altissima tensione

Francesco Fredella 20 settembre 2020 a

a

a

Una lite che arriva alle stelle. Siamo a Ballando con le Stelle, di Milly Carlucci, dove Ivan Zazzaroni attacca Guillermo Mariotto su Rai 1. Pungente, pepato: lo scontro va in scena durante la votazione di Vittoria Schisano (che balla in coppia con Marco De Angelis). “Scusa Guillermo, io ti adoro, però Vittoria ha ballato una salsa dimostrandosi di un livello nettamente superiore a tutti gli altri”, dice Zazzaroni. E Guillermo Mariotto risponde: “Infatti le ho dato 3…”. Lo “scazzo” continua, Mariotto controbatte: “Tu, come al solito, non riesci mai a vedere la visione dell’insieme”. Allora Zazzaroni replica: “Grazie a Dio. Ha ballato una salsa perfetta”. Caso chiuso. Almeno per adesso. “Voglio continuare a sognare”: è il motto della Schisano, l’attrice che ha cambiato sesso in passato iniziando una nuova vita.

Elisa Isoardi e Todaro, ormone impazzito a "Ballando": imbarazzo in studio, questa "cosina" in diretta su Rai 1 | Guarda

Ballando con le stelle, lingua di fuori: prego? Daniele Scardina, imbarazzante silenzio: c'entra Diletta Leotta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.