Live-Non è la D'Urso, non solo Asia Argento: anticipazioni clamorose, Barbara D'Urso porta lo share alle stelle?

Francesco Fredella 20 settembre 2020 a

a

a

Da Flavia Vento ad Asia Argento. E non solo. A Live-Non è la d’Urso - oggi, domenica 20 settembre su Canale 5 - arrivano tante esclusive choc. Andiamo per gradi. Asia Argento sarà ospite in studio di Barbara d’Urso con la figlia Anna Lou, nata dalla storia con Morgan. Oggi ha 19 anni ed la new entry di Baby, la stagione conclusiva della serie Netflix. La Vento, invece, sfiderà cinque agguerrite sfere, dopo aver mollato il Grande Fratello Vip solo 24 ore dopo l'inizio del reality. Ma la domenica per Barbarella sarà frizzante anche grazie a Domenica Live, dove arriva Cristiano Malgioglio con una cover da urlo (che diventerà sicuramente virale). E poi, tra gli altri, Pietro Puzone e Valentina Persia. Non mancherà la busta gold choc. Insomma, una domenica a colpi di share. Assicurati.

Tacco 12, vestitino inguinale (trasparente) e sopra... Décolleté esplosivo: l'opinionista Mediaset esagera | Video

Pomeriggio 5, bomba di Elisa De Panicis dopo il bacio lesbo a Venezia: "Con Mila Suarez...", clamoroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.