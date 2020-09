Domenica In, si trova davanti Pierfrancesco Favino e impazzisce: Mara Venier, il video che lascia di sasso

20 settembre 2020 a

Una Mara Venier completamente fuori controllo alle battute iniziali di Domenica In, nella puntata in onda su Rai 1 oggi, domenica 20 settembre. Tra i primissimi ospiti, ecco l'attore Pierfrancesco Favino, fresco vincitore della Coppa Volpi come migliore attore a Venezia per l'interpretazione in Padrenostro (il film alla cui prima ha assistito anche Matteo Salvini, con il quale Favino ha aperto una piccola polemica). Ma, si diceva: una Venier sostanzialmente impazzita. Appena Favino entra in studio, pur a distanza di sicurezza così come imposto dal coronavirus, ecco che zia Mara urla a squarciagola: "Non mi sembra vero, ti aspetto da anni. Mi voglio allargare, sei il mio attore preferito: io ti amo! Anna, scusami però glielo dovevo dire", conclude la Venier. La Anna di cui parlava era Anna Ferzetti, moglie di Favino.

