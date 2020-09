Uomini e Donne, "un bacio umido": tragedia sentimentale per Gemma Galgani, con Paolo

21 settembre 2020 a

Ancora Tina Cipollari contro Gemma Galgani. E le scintille a Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - non mancano. Nella puntata di oggi, attesissima dopo l’ultima lite show in onda, la Galgani sarà abbastanza provata da quello che è accaduto. Le parole-accuse di Tina la feriscono troppo. Tina insinua che Paolo, il nuovo corteggiatore di Gemma, non sia poi così interessato a lei, che vede ancora Sirius a due passi nello stesso studio. Gemma è confusa. Forse stanca di essere al centro di una bagarre senza via d’uscita. Prima i ritocchini, che le hanno regalato una seconda pelle, poi le accuse pesantissime di Tina. Ora lei stessa definisce l’incontro ravvicinato con Paolo un semplice “bacio umido”. Gemma si lamenta del 62 enne, capisce che alla fine non ci sono attenzioni. E la Cipollari rincara la dose con il carico da cento. Ma alla fine dei conti, Paolo (abbastanza deluso) vuole chiudere la relazione con Gemma. Che farà una rivelazione choc. Tenetevi pronti. Lo show è garantito.

