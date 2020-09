Grande Fratello Vip, "dov'è la libido?": Fulvio Abbate, ormone fuori controllo con Myriam Catania

Francesco Fredella 21 settembre 2020 a

a

a

Osservatore. Intellettuale. Provocatore. Quando Abbate è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ha assicurato di avere una parola per tutti, e non ha deluso le aspettative. Però, Abbate non riesce ad “inquadrare” Myriam Catania, che è andata in crisi per la mancanza del figlio piccolo di tre anni. "Io questa ragazza non la capisco...", ha detto Fulvio a Patrizia De Blanck. È carina ma non la capisco, ma lo dico in senso protettivo. Ti manifesta complicità affettiva e poi se ne va, allora tu ti domandi, cosa vuole fare l'attrice? Capisco che ai ragazzi questa cosa può servire..".

La De Blanck però molla Fulvio, che indaga su Myriam. E le chiede: "Perchè ancora non è accaduto che una ragazza bella come te si sia ritrovata a dormire abbracciata con un ragazzo?". Myriam lo mette in riga rispondendo: "Ma io sono fidanzata, perchè dovrei baciarmi con qualcuno qui dentro". E Abbate rincara la dose: “Allora non ci venivi qui, perchè una delle possibili eventualità del Grande Fratello è che tu possa trovarti in una condizione di piacevolezza, ludica e piacevole!". Myriam risponde al Ping pong: “Perché a te non potrebbe succedere? Sarebbe anche più interessante il bacio tra due adulti piuttosto che tra due ragazzi”. Subito la risposta dello scrittore: "Certo, assolutamente sì, ma questo programma ti deve muovere sui binari della libido".

