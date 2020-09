Temptation Island, Carlotta: "Sei un figlio di una mig***ta", i timori fondati del fidanzato

24 settembre 2020 a

A poche ore dall’ingresso nel villaggio di Temptation Island, Carlotta aveva perso tutte le sue certezze. Le immagini del suo Nello vicinissimo ad una single l’avevano fatta crollare emotivamente. Carlotta in questa settimana sembra aver dimenticato il suo compagno vivendo tranquilla e spensierata la sua partecipazione al reality. Durante il falò la spensieratezza viene meno. Nello, dopo aver confidato ad una single di non sentirsi pronto al matrimonio, è sempre molto affascinato dalla tentatrice Benedetta tanto da arrivare ad affermare: “qualsiasi cosa si mette le sta sempre bene”.

Carlotta, alla domanda di Alessia Marcuzzi sul reale amore di Nello nei suoi confronti, risponde che secondo lei è solo abitudine. La fidanzata è convinta che negli ultimi mesi il loro rapporto non sia più come prima. Anche Nello durante il falò vedrà un video della sua fidanzata. Carlotta farà alcuni complimenti al single Antonio: “sei un gran figo! Siamo due cuori e una capanna! Anche se secondo me sei un fijo de na m**!”. La fidanzata questa settimana sembra aver dimenticato Nello e non si è fatta problemi a giocare e divertirsi con molti single. Con il single Antonio però sembra essere diverso. I due si abbracciano accoccolati sul divano, si fanno carezze e si raccontano la propria vita. Nello è scioccato. Non ha parole. Nel villaggio dà sfogo a tutta la sua rabbia. Il ragazzo è visibilmente furioso e siamo solo all’inizio.

