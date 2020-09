Temptation Island, Serena: "Quando tornava il mio ex...", confessioni vietate ai minori. Fidanzato impazzito

Francesco Fredella 24 settembre 2020 a

Che adrenalina a Temptation Island. Davide pronuncia frasi choc e il web s’infiamma: “il Medioevo è finito da un pezzo”. Avevamo lasciato la coppia formata da Davide e Serena con le dure parole del fidanzato, estremamente maschiliste, che avevano scatenato il popolo del web. Davide, infatti, aveva affermato di avere un potere ed un forte controllo sulla sua fidanzata e di essere talmente geloso da impedirle di indossare determinati costumi o di uscire con le amiche.

In questa puntata Davide viene chiamato nel pinnettu dove vedrà la sua compagna parlare della ex fidanzato e confessare alcune cose. Serena, infatti, confida alle altre fidanzate di essersi lasciata con l’ex per l’attuale compagno ma di non aver fatto quella scelta davvero convinta, tanto da esserci ricascata altre tre volte: "Quando il mio ex tornava da me, dopo otto anni mi faceva un certo effetto rivederlo, poi già convivevamo. È normale che cadi. Venne a prendersi le sue cose, era la nostra casa, il nostro letto…"

Durante il falò Davide vedrà la sua Serena sempre più affascinata dal tentatore Ettore. I due si allontanano dal gruppo per andare in spiaggia da soli. In un’altra occasione Ettore chiede a Serena se è incuriosita da lui e lei conferma sebbene faccia presente che le circostanze di tempo e luogo non le consentono di aprirsi più di tanto. Serena, infatti, è visibilmente infastidita dalle telecamere e dai microfoni. “Non sono infastidito, di più!” dice Davide alla conduttrice “vorrei chiedere il falò per sottrarmi alla paura ma ci devo pensare”.

Serena durante il suo falò ammette di non sentire la mancanza del fidanzato che in un video continuerà con i suoi discorsi maschilisti: “le ho dato la libertà all’inizio del rapporto e non l’ha saputa sfruttare! Non può andare in palestra perché mi dà fastidio che si metta i pantaloncini o che incontri sempre le stesse persone” e “lei è una persona solare che inevitabilmente provoca attenzioni”. Frasi che a Serena non vanno giù: “quello che ha lui è un problema!”. Siamo, senza dubbio, dalla parte di Serena.

