Grande Fratello Vip, "quella str*** di Lorella Cuccarini ha fatto carriera su gay": vergogna di Tommaso Zorzi, rischia grossissimo

Lorella Cuccarini viene offesa al Grande Fratello Vip da Tommaso Zorzi, che sembra piuttosto risentito per alcune dichiarazioni che l’ex conduttrice de La Vita in Diretta ha rilasciato in passato sui gay. “È una str***”, è esploso il concorrente del reality di Canale 5, che poi è entrato nei dettagli: “Si è espressa contro i diritti gay un sacco di volte, va pure a tutti i convegni sul family day”. “No - ha precisato Stefania Orlando - lei ha detto che è contraria ai matrimoni e alle adozioni perché intende il matrimonio in chiesa, ma non nega i diritti civili che grazie a Dio esistono”. “Ma stai zitta”, è stata la replica piccata di Zorzi, che non è disposto a cambiare giudizio sulla Cuccarini: “Lei è cattolica? Ma cosa vuol dire, anche io ho fatto religione a scuola. A me dà fastidio questa gente che deve aprire bocca per disseminare odio. Ci ha fatto una carriera sui gay perché non conosco un etero che balla se parte ‘una notte vola’”.

