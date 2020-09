Caduta Libera, "sarà mica Simmental": prego? Pazzesca gaffe di Gerry Scotti, ma gli autori... un caso a Canale 5

25 settembre 2020 a

a

a

Una gaffe senza alcun precedente per Gerry Scotti, scivolone in cui il conduttore è incappato nella puntata di Caduta Libera in onda mercoledì 23 settembre su Canale 5. Nel corso del quiz, il concorrente di turno si era imbattuto nella seguente definizione: "Valle della Svizzera che ha dato il nome a una famosa razza bovina". Dunque, la risposta sbagliata: "Emmental". E a quel punto ecco che Scotti si produce in una battuta: "Non sarà mica Simmental?". Esatto, la risposta era proprio Simmental. Una gaffe clamorosa, insomma, Gerry Scotti ha suggerito la risposta esatta al concorrente. Il quale non si è fatto sfuggire l'aiuto e ha, successivamente, risposto in modo corretto. Gli autori di Caduta Libera, comunque, hanno curiosamente dato buona la risposta sostenendo che il concorrente non avesse colto il suggerimento. Sarà...

"Quando faccio il cialtrone...": Gerry Scotti, spiazzante confessione su Maria De Filippi

“L'hanno messa su tutto”. Gerry Scotti interrompe Chi vuol essere milionario: cosa scopre in diretta, clamoroso fuoriprogramma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.