Grande Fratello Vip, indiscrezione privatissima sulla fidanzata di Francesco Oppini: "Ogni sera lei..."

Canta. Balla. E fa le imitazioni. Questo e ancora di più: Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, sta letteralmente spopolando al Grande Fratello Vip. Amatissimo dal pubblico, ora si gode questo reality strizzando l’occhio al web. In modo inconsapevole. I suoi sguardi sono diventati cliccatissimi“meme”. E suo padre Franco è stupito. “Lo conosco bene e sono sorpreso. E’ vivace, riservato. Non si lascia subito andare. Ma ha trovato terreno fertile, una bella compagnia. Per fortuna, per la prima volta, non vedo litigi. Sta venendo fuori un lato che non conoscevo: canta canzoni che cantavo io. Mi ritrovo molto in lui”, racconta al telefono.

Tra papà Franco e Francesco c’è un rapporto bellissimo: tanta stima, complicità. Sicuramente Oppini jr è figlio d’arte, visto che Franco è tra i più quotati attori comici in Italia. Sono indimenticabili gli anni insieme ai “Gatti di vicolo Miracoli” con Smaila, Nini Salerno, Jerry Calà e Diego Abbatantuono. “Lui era il nipote del proprietario del Derby, lui era tecnico delle luci lì. E l’abbiamo conosciuto in quegli anni. Ci siamo capiti subito, quando abbiamo iniziato a fare le serate. Aveva talento come comico e non come tecnico”, dice Oppini. Che poi torna a parlare di suo figlio: “Mi ha lasciato senza fiato il momento in cui ha imitato Michael Jackson. Anche io, un po’ di anni fa, mi cimentai nell’imitazione di Thriller. Si vede che siamo dello stesso sangue. Parla di calcio e auto: le sue passioni”. Franco, quasi tutte le sere, parla con la fidanzata di suo figlio. “Un’oretta al telefono, la tranquillizzo perché lei non è del mondo della tv e quindi le racconto bene quello che accade anche nel meccanismo degli autori".

