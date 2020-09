GF Vip, Elisabetta Gregoraci su Fulvio Abbate: "Viscido ossessionato dal perizoma", spunta un video

Francesco Fredella 26 settembre 2020 a

Tutti contro tutti al Grande Fratello Vip. In questa settimana sono volate parole grosse. A partire da Tommaso Zorzi che non sembra proprio sopportare Franceska Pepe. Sin dal suo ingresso i due non si sono sopportati. Piccole frecciatine e qualche offesa sono state all’ordine del giorno. Ormai il popolo del web si è diviso: chi sta dalla parte di Tommaso e chi proprio non sopporta che Zorzi tenda ad essere aggressivo nei confronti della Pepe. Secondo quest’ultima l’influencer ce l’ha con lei senza alcun motivo. Secondo Fulvio Abbate Zorzi in realtà teme la ragazza e per questo la offende. Ma non sono gli unici screzi varcando la porta rossa.

Anche Elisabetta Gregoraci non sta vivendo pacificamente la sua permanenza nella casa. Infatti, l’ex di Briatore non ha per nulla apprezzato le parole di Abbate che l’ha definita una “larva”. L’intellettuale ha anche aggiunto di non capire le tante opportunità date alla showgirl da parte degli altri concorrenti visto che sino ad allora era rimasta invisibile. La reazione della Gregoraci non si è fatta attendere: “è un viscido”, ha replicato. Fulvio Abbate non ci sta e alzandosi in piedi ci ha tenuto a precisare: “se pensi che a me interessi il perizoma non hai capito un c** di me! Non sono un viscido”. Anche gli altri concorrenti vip non riescono a decifrare la personalità di Fulvio. Secondo molti lui non sarebbe completamente trasparente. C’è, infatti, chi lo accusa di essere stratega, pettegolo e falso.

