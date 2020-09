Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “Sesso puro”, la ‘dirty dancing' secondo Antonella Elia

26 settembre 2020 a

“Erano sesso puro, facevano proprio sangue. Secondo me si piacciono”. Così Antonella Elia si è espressa su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che al Grande Fratello Vip si sono esibiti in un ballo bollente sulle note di ‘Time of my life’, il celebre brano della colonna sonora di ‘Dirty Dancing’. I due concorrenti del reality di Canale 5 hanno fallito la presa finale per via del vestito di Elisabetta che ha reso tutto più complicato, ma nonostante il piccolo intoppo a nessuno è sfuggita una certa complicità. Gli sguardi, i sorrisi e soprattutto i corpi hanno trasmesso segnali inequivocabili, e infatti dopo la Elia anche Alfonso Signorini ha fatto intendere che tra la Gregoraci e Pretelli l’interesse è reciproco: “Il re del gossip sono io, a me non la si fa”.

