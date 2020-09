Non è l'Arena, Massimo Giletti riparte con il botto e fa lo scoop dell'anno: ecco chi riporta in tv

26 settembre 2020 a

Massimo Giletti riparte con il botto. La prima puntata di Non è l'Arena, in onda su La7 domani 27 settembre, avrà come ospite niente di meno di Flavio Briatore. Un grande ritorno quello dell'imprenditore, dopo la brutta parentesi coronavirus. L'ex team manager in Formula 1 racconterà per la prima volta come ha vissuto il contagio e la guarigione dopo la polemica contro il governo e le misure adottate per contrastare il Covid, tra cui la chiusura dei locali della movida. In studio presenti anche Myrta Merlino, Franco Bechis, Francesca Masiero e Peter Gomez.

Non solo, perché nella puntata di domenica ci sarà anche l’inchiesta sulle scarcerazioni dei boss, molti dei quali - a più di quattro mesi dalla fine del lockdown - sono ancora a casa. Chiamato a discutere l'ex pm antimafia ed attuale consigliere del Csm, Nino Di Matteo. E sempre in tema pandemia, ospiti di Giletti saranno Matteo Bassetti, Fabrizo Pregliasco e Alberto Zangrillo, gli esperti del virus.

