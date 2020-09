Tu si que vales, scontro tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi: "Sei un infame", il gesto imperdonabile

27 settembre 2020 a

Puntata intensa a Tu si que vales, con Belen Rodriguez che ad un certo punto non è riuscita a trattenere l’emozione e ha consolato con un forte abbraccio un concorrente che si è messo a piangere al termine di un’esibizione molto sentita, in cui ha cantato “È la mia vita” di Al Bano Carrisi. Il muratore con la voglia di cantare si è commosso per via di un applauso bello e sentito, eppure non sono mancate le polemiche: Rudy Zerbi si è avvicinato alla clessidra per togliergli il tempo durante l’esibizione, per fortuna Sabrina Ferilli lo ha allungato per non rovinare il momento. Teo Mammucari ha sgridato Zerbi davanti a tutti: “Sei un infame”. Poi Rudy ha fatto ammenda: “Ci sono grandi artisti che non sono belle persone, mentre tu sei una grande persona”.

