Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Gli ascolti di Tu si que vales? Il nostro problema è sopravvivere e andare in onda"

"L'ultimo dei nostri problemi". Milly Carlucci, ospite di Tv Talk a Raitre, taglia corto sulla rivalità tra Mediaset e Rai per la battaglia degli ascolti del sabato sera. Il suo Ballando con le stelle (Raiuno) sfida Tu si que vales (Canale 5) con il super-parterre composto da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez. Alle prese con positività al coronavirus e infortuni vari a raffica, la Carlucci è stata piuttosto onesta: "La questione della concorrenza, che io benedico perché ha acceso l’attenzione sul sabato sera, è l’ultimo dei problemi. Il nostro problema è sopravvivere e andare in onda".

"Non è che non ho tempo di vedere gli ascolti - ha proseguito Milly -. Dobbiamo riuscire ad andare in onda e dobbiamo portare la nostra giostra allegra. Questa è la nostra competizione, non lo dico per fare l’umile".

