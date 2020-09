Domenica In, Elisa Isoardi in accappatoio: "Sei sola?", imbarazzo per la videochiamata della Venier

27 settembre 2020 a

Dopo essersi esibita da sola a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste anche di Domenica In. Quando Mara Venier l’ha videochiamata, lei è stata colta un po’ di sorpresa: era in accappatoio, essendo appena uscita dalla doccia. Attimi di imbarazzo, superati con una battuta di Selvaggia Lucarelli: “Ma sei sola? Perché l’ultima volta che ti abbiamo visto con un accappatoio non eri sola. Volevo tranquillizzarmi”. La Isoardi effettivamente non aveva alcuna compagnia: dopo il siparietto iniziale, la Venier le ha fatto i complimenti non solo per la bravura dimostrata nelle prime due puntate di Ballando, ma soprattutto per il coraggio avuto nel ballare da sola, visto che Raimondo Todaro era in ospedale a causa di un’operazione all’appendicite.

