Non è l'Arena, Massimo Giletti su Barbara d'Urso: “Non ricerco il peggio per fare share”

Massimo Giletti è pronto a tornare in onda su La7 con Non è l’Arena: la partenza si prospetta col botto, dato che il conduttore è riuscito a convincere Flavio Briatore come ospite speciale della prima puntata. La sfida con Barbara d’Urso si prospetta molto interessante, anche perché il volto di punta di Canale 5 ultimamente è apparsa un po’ in sofferenza a livello di ascolti. Le prime due puntate del Live non hanno riscontrato grande successo, nonostante non avessero la concorrenza di Giletti e di Fabio Fazio (che torna pure lui stasera con Che tempo che fa, ma su RaiTre): una settimana fa la d’Urso è scesa al 13,2% di share, con il ritorno dei programmi concorrenti farà ancora più fatica? Lo scopriremo a breve, intanto Giletti al settimanale TeleSette ha marcato le differenze con la conduttrice di Mediaset: “Sono programmi diversi per stile di conduzione e sguardo sulla realtà. La concorrenza con la d’Urso? Numericamente non esiste perché io parto dal 3% contro il 10% degli altri. Io rispetto tutti, ma continuo a concentrarmi su me stesso cercando di non fare della ricerca del peggio un obiettivo di share”.

