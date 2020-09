Live-Non è la d'Urso, Barbara D'Urso in versione "carro armato": share, si brinda a Mediaset

Francesco Fredella 28 settembre 2020 a

Tenetevi forte. Live-Non è la d’Urso continua la scalata di ascolti: picchi del 28 per cento di share e oltre 3 milioni di spettatori. Ma non è l’unico dato: i contatti in Rete schizzano a 9 milioni. Pazzesco. Barbara d’Urso, con una media che sfiora il 13 per cento, batte Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 3, fermo al 9.2- 7.2 per cento mentre Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena su La7 frena al 5 per cento. Il talk, dunque, più seguito della domenica sera si conferma di nuovo quello della conduttrice di punta di Mediaset.

