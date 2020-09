Grande Fratello Vip, sfregio ad Anna Tatangelo: "Mi sembra che sia una napoletana non estremamente..."

28 settembre 2020 a

Una gaffe imbarazzante al Grande Fratello Vip. La protagonista della gaffe è Myriam Catania. Tutto accade perché gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 hanno permesso agli inquilini di utilizzare Twitter per esprimere di giudizi anonimi sui coinquilini. E così ecco che qualcuno di loro ha twittato: "Myriam Catania è Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo". Giudizio probabilmente non molto lusinghiero nei confronti della cantante di Sora, ma tant'è. Il punto è che, chiamata a commentare il cinguettio, la Catania ha affermato: "La Tatangelo? Mi sembra che sia una napoletana non estremamente galante". E chissà cosa ne pensa la Tatangelo, di fatto tirata in ballo da due inquilini poiché, si intende, poco raffinata. E ancora, la Catania ha aggiunto: "Ora non so bene, ma ricordo che non è molto eleganate. Mi dispiace perché io ci tengo molto alla moda". Cala il sipario, imbarazzo nella casa.

