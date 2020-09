Grande Fratello Vip, la sexy-scolaretta Elisabetta Gregoraci schiaffeggia Pierpaolo. E.... Trionfo spinto, senza precedenti

28 settembre 2020 a

I due "piccioncini" continuano a divertirsi insieme. Siamo ovviamente al Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, e i piccioncini sono Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. La coppia continua ad allenarsi in vista della prova di ballo che si terrà tra poche ore, nel corso della diretta di lunedì 28 settembre. La complicità è sempre alle stelle, come dimostra anche questo video, con lo schiaffetto di una gongolante Gregoraci al suo Pierpaolo. Ma a catturare l'attenzione è il look, da urlo, della ex di Flavio Briatore. Una sorta di "sexy-scolaretta": maglietta nera molto scollata, jeans inguinali e calze fino al ginocchio. Peculiare e, come sempre, irresistibile.

