Striscia la Notizia, pochi minuti prima del via spunta questo video: Shaila e Mykaela, roba molto spinta

28 settembre 2020 a

Tutto pronto per il gran ritorno di Striscia la Notizia, l'eterno tg satirico in onda su Canale 5 ideato ormai decenni fa da Antonio Ricci. Oggi, lunedì 28 settembre, la prima puntata di questa nuova stagione, Ficarra e Picone alla conduzione. Ma a farla da padrone saranno le veline, Shaila Gatta e Mykaela Neaze Silva, le due veline. Già, perché con 682 puntate, alla loro quarta stagione, diventeranno le veline più longeve nella storia di un programma che ha fatto la storia della televisione. E proprio a loro la redazione di Striscia la Notizia dedica un servizio pubblicato sul sito del programma con cui, di fatto, viene anticipata la nuova stagione poche ore prima della messa in onda. E tra un intervista e l'altra, ecco che spuntano anche delle immagini direttamente da dietro le quinte davvero piccanti. Ecco come si allenano a fare i loro stacchetti: semplicemente strepitose...

Striscia, il video di Shaila e Mykaela: clicca qui per guardarlo

