Soliti ignoti, Amadeus a Monica Giandotti di Unomattina: "Perdonami, non lo seguo dall'inizio". Imbarazzo in studio a Raiuno

Momento piuttosto imbarazzante a I soliti ignoti, con Amadeus costretto a scusarsi con la collega Rai Monica Giandotti. La conduttrice di Unomattina è l'ospite vip del quiz di Raiuno, come ignoto numero 6. Salutandola, Amadeus ha ironizzato: "Mi perdoni se non seguo la trasmissione dall'inizio, ma mi sintonizzo circa mezz’ora dopo?". Non il massimo della cortesia di rete, anche se a difesa di Amadeus va detto che lo storico programma inizia all'alba. "Non fa niente - ha risposto ridendo la Giandotti -, tanto siamo in onda fino alle 10". Gli autori dei Soliti ignoti hanno poi fornito ai concorrenti un succoso indiscreto sul passato di Monica: "Faceva pubblicità sui pattini". Tutto vero: "Avevo solo vent’anni all’epoca", conferma la conduttrice.

