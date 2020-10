Grande Fratello Vip, una bomba su Elisabetta Gregoraci: “Scoperto un video a luci rosse di Pierpaolo Pretelli”

01 ottobre 2020 a

Il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha catalizzato gran parte delle attenzioni del Grande Fratello Vip, soprattutto per le ripercussioni che sta avendo all’esterno tra le dichiarazioni di Flavio Briatore e pure di un presunto ex manager della Gregoraci. Adesso, però, è esplosa un’altra bomba, che stavolta riguarda Pretelli: il sito trashitaliano.it sostiene di aver visionato un video a luci rosse su segnalazione di diversi utenti in cui c’è un ragazzo giovane che intrattiene una conversazione in webcam con una ragazza sconosciuta. Non è tutto, perché nel video ci sono anche alcune scene molto esplicite, in cui vengono mostrate le parti intime. Questo filmato risale a diversi anni fa, ma secondo trashitaliano.it c’è una somiglianza forte tra il ragazzo del video e Pretelli: è lui o non è lui? Ah saperlo… Di certo c’è che quando si va al GF Vip tutti gli scheletri tendono ad uscire dall’armadio.

