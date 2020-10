È sempre mezzogiorno, pazzesca gaffe di Antonella Clerici: "Inizia con la C, un problema quando sono amari". Prego?

02 ottobre 2020 a

Una deliziosa, indimenticabile e strepitosa gaffe per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 in onda da questa settimana. Una gaffe nel solco dei precedenti e mitici sfondoni della conduttrice, quello della "borra" e il lapsus sul "non posso vivere senza c***". A È sempre mezzogiorno è il momento del quiz telefonico, in cui la parola misteriosa da indovinare inizia con la C. Dunque, la Clerici legge l'indizio per il pubblico: "È un problema quando sono amari". E cala il gelo in pubblico. Prego? A quel punto la mitica conduttrice capisce che gli autori, di fatto, le hanno tirato un colpo basso. Dunque ride, un pelo imbarazzata, e chiosa: "No vabbè... ma dai...". E i social impazziscono per una sempre più mitica Antonella Clerici.

