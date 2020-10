Eleonora Daniele, a Storie italiane il figlio di Roberta Ragusa: "In tanti anni di cronaca nera ho capito una cosa"

02 ottobre 2020 a

Il caso Roberta Ragusa a Storie italiane, con Eleonora Daniele che intervista Daniele Logli, il figlio della donna scomparsa nel gennaio 2012 e mai più ritrovata. Condannato per omicidio è stato Antonio Logli, marito di Roberta e padre di Daniele, che ha sempre preso le sue difese. Per questo l'intervista è risultata molto divisiva tra i telespettatori. "Da tanti anni a Storie Italiane tratto casi di cronaca e posso dire che, oltre alle vittime, ci sono i figli che sono altre vittime - ha spiegato la Daniele -. Nei casi di cronaca nera, in particolare in quelli di femminicidio, a rimetterci sono anche i figli delle vittime. Per la legge quello di tua mamma è un caso di femminicidio. Parlo solo della legge, non dell'idea che ti sei fatto tu…". "Non si dovrebbe mai dubitare del bene che un figlio vuole alla propria madre - si è difeso dagli attacchi il ragazzo -. In tanti hanno pensato che io abbia parlato solo per difendere mio padre. E’ stato messo in discussione il mio affetto per mia mamma".

