Non è l'Arena, Massimo Giletti indaga sull'Ares Gate: esploso al GF Vip e insabbiato da Mediaset

Massimo Giletti non ci sta ed è pronto ad indagare sull’Ares Gate, il caso esploso al Grande Fratello Vip ma insabbiato da Mediaset, che ha rimosso qualsiasi riferimento nei suoi programmi dopo la diffida da parte di Alberto Tarallo. Quest’ultimo era a capo della casa di produzione Ares, fallita dopo la morte di Teodosio Losito: nella casa del reality di Canale 5 i due produttori sono stati tirati in ballo da Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, che facevano parte entrambi della scuderia Ares. Nonostante ciò i due ne hanno parlato molto male, paragonandola ad una sorta di setta in cui Tarallo veniva descritto come “Lucifero”. Diversi attori che hanno lavorato con Ares hanno ridimensionato il caso, ma Giletti ha deciso di indagare ulteriormente per capire perché Mediaset ha deciso di insabbiare l’Ares Gate che sarebbe potuto essere una manna dal cielo a livello d’ascolti non solo per il GF Vip, ma anche per gli altri programmi di Canale 5.

