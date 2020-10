Grande Fratello Vip, rissa tra Francesco Oppini e Fulvio Abbate: "Te lo dico col cuore", un clamoroso "vaffa" in diretta

Francesco Fredella 03 ottobre 2020 a

Ennesima lite al Grande Fratello Vip. Anzi telerissa. Tra Francesco Oppini e Fulvio Abbate volano gli stracci ed è costretto ad intervenire Alfonso Signorini. Lo scrittore dice: “Io trovo Oppini insostenibile! Non ho sentito da lui un solo pensiero degno di nota. Ha cercato di creare una sorta di timballo umano di complicità, nei momenti di difficoltà sta serrato dentro se stesso senza mai prendere una posizione. Questo suo atteggiamento da caporal maggiore lo trovo insostenibile!”.

Gelo in studio. Interviene Oppini, che dice: “Io credo che una persona della tua cultura, e non è un’opinione solo mia, potevamo prendere un sacco di insegnamenti da te. Invece mi sono accorto, quando abbiamo giocato con i tweet, tu hai fatto l’ennesima scenata da permaloso con una sola differenza: che non c’era una donna a risponderti, perché tutte le altre volte che ti ha risposto una donna, tu hai replicato con arroganza e prepotenza.” Ma tutto precipita appena riprende la parola Abbate. “Ti mando a fanc*lo adesso, va bene? Vattene a fanc*lo, ma te lo dico col cuore!”, urla lo scrittore. Caos in studio. Signorini richiama tutti all’ordine.

