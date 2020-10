Striscia la Notizia, scandalo-coronavirus a Malpensa: "Prevenzione?", un inquietante servizio dall'aeroporto

03 ottobre 2020 a

La lotta al coronavirus? Spesso non va tutto come previsto. A indagare è Striscia la Notizia, che nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 2 ottobre ha proposto un servizio di Valerio Staffelli sulla misurazione della temperatura corporea negli aeroporti, ricordando come in precedenza fosse stato proposto un servizio che mostrava come nello scalo bergamasco di Orio al Serio le misure di prevenzione non venissero rispettate. Ora ci si sposta a Malpensa. Bene, le immagini parlano chiare: un'attrice del tg satirico dimostra come sia semplicissimo entrare e uscire dai terminal senza controllare se la persona ha la febbre oppure no. "Persone che entrano ed escono, e via. Il controllo delle temperature non si fa", rimarca Staffelli. "Altro che misure anti-Covid", insiste. Già, in effetti il personale dovrebbe controllare la temperatura di tutte le persone in ingresso. Qualcosa, evidentemente, non funziona.

Striscia, nessun controllo temperatura a Malpensa: il servizio

