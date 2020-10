Verissimo, cannonata contro Gabriel Garko: "Quanti soldi ha preso per dire di essere gay"

03 ottobre 2020 a

Nel giorno in cui a Verissimo - condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5 - Gabriel Garko racconta tutta la verità in merito al suo coming out avvenuto la scorsa settimana al Grande Fratello Vip, un giornalista di Dagospia ha svelato il cachet di 60mila euro percepito per la "confessione" a cuore aperto. Il giornalista di Dagospia ha così confermato quanto sostenuto da Selvaggia Lucarelli qualche giorno fa.

La giurata di Ballando con le Stelle, nonché giornalista, aveva affermato che l’attore avrebbe percepito 30mila euro per la sua ospitata al GF Vip e 30mila euro per la sua presenza in esclusiva a Verissimo. Intanto, qualche giorno fa, Garko è stato avvistato a Milano con un misterioso ragazzo mentre si trovavano di fronte una vetrina di una nota gioielleria.

