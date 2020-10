Ballando con le Stelle, dramma Samuel Peron: coronavirus, l'ultimo tampone non lascia scampo

Francesco Fredella 03 ottobre 2020 a

a

a

Niente Ballando con le stelle. Per Samuel Peron un altro stop perché è ancora positivo al coronavirus. Lo storico ballerino del programma su Rai 1 di Milly Carlucci, in quarantena dopo aver contratto il virus in Sardegna, annuncia di non partecipare a Ballando sui social. “Lo dico postando una foto con il sorriso giusto per sdrammatizzare, anche se in effetti sono molto rammaricato della situazione in cui mi trovo per via del Covid-19", spiega Samuel Peron su Instagram. “Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi volesse sapere del mio rientro a Ballando con le stelle ad oggi non vi so rispondere. Attendo giorni negativi per renderli emotivamente positivi”. Nei giorni scorsi, Peron si è detto preoccupato per il lavoro durante un collegamento skype con Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele. “Sono una partita iva, se non lavoro non fatturo, e non guadagno”, ha detto.

"Il nostro problema è sopravvivere". Milly Carlucci, profezia nera su Ballando con le stelle: Rai contro Mediaset, sorpresa disastrosa?

Ballando con le stelle, "clamorosa carica erotica": bomba della Bruzzone, cosa ha visto dietro le quinte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.