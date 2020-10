Ballando con le Stelle, torna Raimondo Todaro. Ed Elisa Isoardi... voci impazzite su Rai 1

01 ottobre 2020 a

“Tornerò sabato”: Raimondo Todaro assicura di essere pronto a scendere in pista a Ballando con le Stelle di nuovo dopo l’intervento di appendicite. Il programma del sabato sera di Milly Carlucci in onda su Rai 1 è la sua seconda casa. Ed è lì che, Todaro, vuole tornare al più presto. “Il problema è capire cosa poter fare - racconta. Milly è attenta alla salute di ognuno di noi. Più delle ferite, la cosa strana a cui non sono abituato è la stanchezza. Qualsiasi cosa mi stanca. Ieri sono uscito un’ora, per andare a trovare i ragazzi di Ballando, e quando sono rientrato a casa ero stanchissimo”. Sicuramente gli occhi di tutti sono puntati sul presunto flirt tra Raimondo ed Elisa Isoardi. Lei ha dichiarato a Chi di non escludere nulla. E sono profetiche le parole della Bruzzone, che ha detto: “Questa edizione ha un’alta carica erotica. Nasceranno amori”. Tutto vero. Basta solo attendere. Amore ballerino o flirt?

