Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: "Non si mollano un attimo", la voce dietro le quinte

Soltanto ieri Roberta Bruzzone, in esclusiva a Libero, aveva raccontato: “C’è carica erotica a Ballando con le stelle, tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro potrebbe nascere qualcosa”. La famosa psicologa e criminologa ha avuto molto fiuto. Infatti, adesso, la Isoardi su Chi rivela: “Non escludo nulla a priori”. Todaro, intanto, è stato dimesso ed è tornato a casa. Ha incontrato Milly Carlucci e nei prossimi giorni dovrebbe essere di nuovo in corsa a Ballando con le stelle. Ma non nelle prossime settimane, deve ancora rimettersi in forma. Lui ha detto: “Fosse per me ritornerei anche oggi”. Secondo i beninformati, un po’ maliziosi, la Isoardi e Todaro non si sono mollati un attimo durante la convalescenza del ballerino - operato di appendicite. Infatti, ci sarebbero scambiati messaggi su messaggi, chiamate e videochiamate: un feeling che potrebbe aprire le porte ad una nuova storia d’amore. Il gossip si gonfia. E i telespettatori sognano. Tenetevi forte: potrebbe non essere un amore ballerino.

