Milly Carlucci interrompe Ballando con le stelle: “Adesso ti scusi”, l'errore imbarazzante

Una piccola gaffe di Paolo Belli non è sfuggita a Milly Carlucci, che l’ha fatta notare al diretto interessato durante la messa in onda di Ballando con le stelle su RaiUno. Al momento di presentare le dodici coppie in gara, Belli ha sbagliato il nome di una concorrente, chiamando “Rosita” la Rosalinda Celentano che, in assenza di Samuel Peron (positivo al coronavirus per diverse settimane), sta ballando con Tinna Hoffman, tra l’altro con risultati eccelsi. In pratica Paolo l’ha confusa con la sorella e allora Milly è intervenuta per rimediare all’errore: “Rosalinda! Si chiama Rosalinda”. Tra l’altro la Celentano non aveva nascosto una reazione stupita seguita da un sorriso nei confronti di Belli, che però non ha evitato il rimprovero della padrona di casa: “Adesso vai a scusarti con Rosalinda!”, e lui ridendo ha promesso che lo avrebbe fatto, lasciando quindi il palco di Ballando alla volta della sala delle stelle.

