Alberto Tarallo a Non è l'Arena contro Massimiliano Morra: "Ribrezzo acuto, cacciato dalla Ares per qualcosa di grave"

"Ho scoperto del casoal telefono da un amico, poi lo schifo"., in studio da, si dice "sdegnato" per lo scandalo sulla sua ex società, sollevato da due attori suoi ex assistiti,, direttamente dalla casa del. Il famoso produttore di fictionsospetta che i due siano stati "manipolati" da qualcuno "che vuole colpirmi" e le sue parole sono durissime soprattutto nei confronti di Morra."Provo un senso di riprezzo acuto, profondo e doloroso - spiega a Giletti -. Morra è stato cacciato da Teo (lo sceneggiatore, ex colonna della Ares e compagno di Tarallo, suicida nel 2019, ndr)". "Per qualcosa di grave?", domanda Giletti. "Beh, diciamo che Teo si è fidato di quanto gli ha detto Adua". "Quindi siamo al punto in cui quella che si fingeva fidanzata di Morra l'ha fatto cacciare?". "Sì, lo ha accusato di cose abbastanza gravi".

