È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e il quiz col doppio senso: "Piace lungo e Alex ne ha presi 7mila"

Antonella Clerici è tornata su RaiUno con È sempre mezzogiorno, il suo nuovo programma che è partito con un ottimo seguito e un buon risultato a livello di ascolti. Ovviamente non potevano mancare nel suo show la cucina e anche i giochi: su quest’ultimi ancora oggi è celebre a livello nazionale la gaffe sulla borra di qualche anno fa. E proprio da questo precedente parte l’ironia della rete, che non perde occasione per pensare a doppi sensi nelle trasmissioni della Clerici. Nell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno il quiz lasciava infatti spazio ad altre interpretazioni: per indovinare la parola “caffè” i primi tre indizi erano “in America piace lungo”, “è un tipo tosto”, “Alex ne ha già presi 7000”. Chiara l’ironia sui social di chi ha pensato ad un’altra parola con la “c”…

