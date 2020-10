È sempre mezzogiorno, "Antonella Clerici commette un errore": bomba sulla conduttrice, riuscirà a stare a galla?

01 ottobre 2020 a

Un ritorno in pompa magna, quello di Antonella Clerici su Rai 1 con È sempre mezzogiorno: dopo un lungo stop, lo share infatti la ha premia, almeno nella prima puntata, che ha raggranellato un robusto 15,38% di ascolti (poi, un sensibile crollo intorno al 13 per cento). E su NuovoTv, nella rubrica televisiva di cui si occupa, Alessandro Cecchi Paone commenta il nuovo programma della Clerici, che definisce una donna intelligente. Ma Cecchi Paone aggiunge anche che la conduttrice "commette un errore". Quale, di grazia? "Si preoccupa del suo gradimento personale. Questo è un momento in cui resisteranno solo i prodotti diversi e innovativi, al di là di chi li conduce", avverte Cecchi Paone. Insomma, una Clerici che "si preoccupa troppo per l’esito del suo nuovo programma". Il tutto in un contesto un poco differente, in cui in tv dominano temi sociali, economici e sanitari. Insomma, È sempre mezzogiorno riuscirà a tenere botta?

