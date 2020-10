Grande Fratello Vip, pace Elisabetta Gregoraci-Briatore? No, volano stracci: "Ne parliamo fuori", "Dovrebbe tacere"

06 ottobre 2020 a

Pace al Grande Fratello Vip tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? Non proprio, anche se Alfonso Signorini in diretta su Canale 5 ha provato a far passare così la lettera inviata da mister Billionaire all’ex moglie. Leggendo tra le righe è possibile avvertire una sorta di rimprovero per averlo esposto al gossip in televisione: “Alcune tue affermazioni - ha scritto Briatore - mi hanno inevitabilmente fatto molto male ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la mia e la tua riservatezza, non ci appartiene”. Insomma sembra proprio un saldamento di conti rimandato a dopo il GF Vip. Poi Briatore ha citato anche il figlio Nathan Falco: “Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv e dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci”. La Gregoraci ha replicato con l’ironia: “È lui che deve stare un po’ zitto non io, è partito tutto da lui. Però sono felice di questa lettera”.

