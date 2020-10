Striscia la Notizia, le foto da dietro le quinte: Veline da censura in pelle nera, così prima della diretta

06 ottobre 2020 a

Immagini che spuntano da dietro le quinte di Striscia la Notizia. Foto che anticipano la puntata in onda su Canale 5 di lunedì 5 ottobre. I protagonisti? Mes, il nuovo cagnetto del tg satirico di Canale 5, ma soprattutto le due meravigliose veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Sul profilo Twitter della trasmissione ideata da Antonio Ricci, fanno infatti capolino le immagini che potete vedere qui sotto. "Lunedì impegnativo anche per voi? Il nostro Mes sembra proprio distrutto. Alle 20.35 vi aspettiamo su Canale 5 per rilassarci insieme", scrivono dalla redazione di Striscia. Dunque, le foto: entrambe le veline con un completino in pelle nera e Mes in braccio. Segni particolari? Meravigliose, davvero spinte e molto sexy.

