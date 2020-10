I Fatti Vostri, "oddio la ho toccata". Giancarlo Magalli sfiora Samanta Togni, poi la battuta sui figli: gelo su Rai 2

06 ottobre 2020 a

Momenti di puro imbarazzo a I Fatti Vostri, il programma del mattino in onda su Rai 2. Il protagonista, suo malgrado, Giancarlo Magalli. Il conduttore, scherzando con Stefano Pratesi, il maestro della band che suona dal vivo in trasmissione, ha inavvertitamente sfiorato Samanta Togni. Ed è subito "psicosi da coronavirus". Magalli, resosi conto dell'imbarazzo della Togni, con la sua consueta ironia ha replicato: "Oddio, l'ho toccata, non dovevo. Sai che qua non ci si tocca più?". Una toppa alla piccola distrazione. Parole con cui, di fatto, Magalli sembra anche palesare il suo punto di vista circa le norme imposte dalla Rai nel nome del distanziamento sociale: eccessive. Tanto che a stretto giro di posta, Magalli ha rincarato: "Ormai mi stupisco di come nascano i bambini", considerato che è fatto divieto di... toccarsi.

