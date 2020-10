Pomeriggio 5, beccata Adua al GF Vip col lato B a favore di telecamere: la regia indugia, cosa spunta a bordo piscina

06 ottobre 2020 a

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 si collega in diretta con la casa del Grande Fratello Vip giusto in tempo per vedere Adua Del Vesco mostrare il lato B in modo provocatorio per uno scatto destinato alla “prova Instagram”. Gli autori hanno infatti messo a disposizione dei concorrenti una macchina fotografica per fare una serie di scatti: prima è stato immortalato il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi, poi Dayane Mello si è prestata per fotografare Adua con il lato B ben in mostra in piscina. Soltanto poche ore fa la Del Vesco dichiarava: “Sono distrutta, voglio uscire, è troppo per me”, ma a favore di telecamere ha subito ritrovato il sorriso. D’altronde ormai il suo castello di bugie è crollato e, per quanto ci provi, il ruolo della vittima le riesce proprio male: gli altri concorrenti della casa l’hanno soprannominata “la vergine della valle” e ancora si domandano perché abbia scatenato un putiferio nelle prime puntate contro l’ex Massimiliano Morra se in realtà, come emerso ieri in puntata, i due non sono mai stesi insieme. Si vocifera che i due fossero d’accordo già prima di entrare in casa: così si spiegherebbero tante cose…

