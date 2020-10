Grande Fratello Vip, voci da Mediaset: "Proroga al reality", fino a quando lo vogliono prolungare. Mossa spacca-share

07 ottobre 2020 a

a

a

Una voce ha iniziato a circolare negli ambienti di Mediaset: riguarda il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che sta crescendo in maniera importante a livello di ascolti. Nell’ultima puntata di lunedì 5 ottobre è stato raggiunto il 20,6% di share con picchi addirittura del 35%: risultati notevoli, che sono frutto di un cast eccezionale, capace di far esplodere un caso mediatico alla settimana. La telenovela tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sta ovviamente trainando gli ascolti, ma non mancano colpi di scena come squalifiche, abbandoni e addirittura un presunto televoto sabotato da un’orda di fan spagnoli che da regolamento non potrebbero esprimere preferenze. Il grande successo del GF Vip è certificato anche dai social, dove si stanno registrando numeri mai visti prima per il reality di Canale 5: per questo si vocifera che Mediaset potrebbe allungarlo almeno fino a fine dicembre e forse addirittura anche a gennaio 2021. Natale e Capodanno nella casa più spiata d’Italia? Un’ipotesi che al momento non può essere scartata: da programma il GF Vip dovrebbe terminare il 5 dicembre.

"Franceska Pepe sparita da 24 ore". Televoto sabotato al Gf Vip, un pesantissimo indizio: adesso Signorini che fa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.