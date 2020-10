È sempre mezzogiorno, impensabile sfogo di Antonella Clerici contro la figlia di 11 anni: "Sono arrabbiata, ieri ha fatto i bagordi e oggi è ridotta così"

08 ottobre 2020 a

a

a

Una Antonella Clerici inedita quella che si è mostrata a È sempre mezzogiorno su Rai 1, nella puntata di giovedì 8 ottobre. Già, perché sul piccolo schermo non ha portato soltanto le sue ricette e i consigli da cuoca, ma anche una porzione di vita privata. Uno sfogo irrituale, per la Clerici, che ha raccontato quanto le è accaduto in mattinata: "Sono arrabbiata con Maelle, oggi", ha premesso parlando della figlia. E come mai? "Fa i bagordi la sera e poi dopo la mattina c’è la scuola… quindi adesso è a casa e sono arrabbiata, lei lo sa”. Insomma, Maelle non è andata a scuola perché troppo stanca dopo la giornata precedente e la Clerici lo ha raccontato senza farsi troppi scrupoli, aggiungendo che la figlia le ha detto che almeno avrebbe avuto la possibilità di guardarla in tv. Ma la Clerici dissentiva. In studio, Francesca Marsetti le ha fatto il verso: "Eh, ma non sie mai contenta". E la Clerici ha confermato: "Sì, non lo sono mai". E chissà che ha combinato Maelle ieri sera, dato che ha solo 11 anni.

"Piace lungo e ne ha presi 7mila". Prego? Antonella Clerici, all'ora di pranzo la domandina col doppio senso piccante

"Non dirlo!". Antonella Clerici, panico in diretta Rai: la signora telefona, bloccata a un passo dal disastro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.