Otto e Mezzo, il lapsus di Lilli Gruber: nave Gregoretti? Non proprio: "sfregio" a Salvini, Travaglio se la ride

“La nave Giorgetti…”. Lilli Gruber a Otto e Mezzo si è resa protagonista di una piccola gaffe davanti a Marco Travaglio, che con un sorrisetto beffardo l’ha corretta: “Gregoretti”. Un lapsus, quello della conduttrice di La7, che sembra quasi mirare al presunto nervo scoperto in casa Lega, dove ultimamente si narra di qualche tensione tra Matteo Salvini e il suo braccio destro, che vorrebbe spostarsi al centro. Un’intenzione che sta divide la base leghista: “Non so se è la mossa giusta - ha commentato Travaglio - però Giorgetti ha ragione quando dice che è inutile chiamare vittorie le sconfitte. Di certo c’è che Giorgia Meloni, essendosi meno consumata al governo, al momento è più sintonizzata sulle esigenze degli elettori del centrodestra”. Secondo il direttore de Il Fatto Quotidiano, il segretario leghista ha imboccato una parabola discendente: “È vero che oggi è il primo partito con il 24%, ma prima i distacchi sugli alleati erano abissali, adesso la Meloni inizia a soffiargli sul collo. Secondo me il problema di Salvini è che non riesce a cambiare narrazione, ha passato mesi e mesi - anche quelli del lockdown - a parlare di migranti che sono una delle ultime preoccupazioni degli italiani perché intanto il Covid ha cambiato il mondo”.

