Storie Italiane, "positivo al coronavirus": grosso guaio da Eleonora Daniele, la notizia all'ultimo momento utile

Un imprevisto ha sconvolto i piani di Eleonora Daniele, che nello studio di Rai 1 di Storie Italiane avrebbe dovuto ricevere il cantante Gianni Fiorellino. E invece praticamente all’ultimo minuto disponibile si è scoperto che l’artista è positivo al coronavirus: giusto in tempo per annullare l’ospitata in presenza e allestirla tramite collegamento in remoto. “Lo stiamo dicendo adesso in diretta, sei positivo al Covid”, ha dichiarato la Daniele che poi ha aggiunto: “Lo diciamo per i giornalisti che ci seguono e per il pubblico che ci guarda da casa”. Il cantante ha spiegato così quanto accaduto nelle ultime ore: “Ho scoperto ieri di essere positivo, dopo aver fatto il tampone presso una struttura privata. Appena l’ho saputo ho avvisato immediatamente la Asl della mia area. Ho fatto il tampone anche per via del tuo invito in studio previsto per oggi”. La Daniele ha poi specificato che Fiorellino dovrà fare subito un altro test, dal quale potrebbe già risultare negativo.

