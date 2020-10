Ballando con le stelle: "Mi annoi", "solo perché non sono nata donna?". Lucarelli-Schisano, volano stracci

11 ottobre 2020 a

“Continuo ad annoiarmi un po’ perché vedo sempre le stesse cose”. A Ballando con le stelle - il programma di RaiUno condotto da Milly Carlucci - Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato qualche critica a Vittoria Schisano, che si è esibita in coppia con Marco De Angelis. La giornalista di Tpi ha fatto un riferimento alla battaglia trans raccontata dalla concorrente, che starebbe un po’ marciando su questo argomento. La Schisano non è riuscita a trattenere le lacrime ed alla fine ha sbottato: “Sono entrata qui con molte insicurezze e Marco mi sta aiutando a toglierle. Tu sei nata biologicamente donna e io no, che dobbiamo fare?”. Già nella puntata di due settimane fa l’attrice era entrata in polemica con la giuria: “Fabio Canino mi ha consigliato con affetto di non parlare più della mia infanzia. Ho compreso il suo consiglio, ma io voglio parlare della mia infanzia perché fa parte di me. Voglio lanciare un messaggio”.

