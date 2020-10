Tu si que vales, giudici inorriditi: si lancia contro le lastre di ghiaccio, un record folle

11 ottobre 2020 a

Tu si que vales è il programma leader del sabato sera perché è divertente e imprevedibile tra esibizioni e spettacolo. Con Maria De Filippi al timone su Canale 5 non ci si annoia mai, anche perché non mancano i concorrenti che - tra un siparietto e l’altro di Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e compagnia - sono capaci di suscitare le più svariate emozioni. Di sicuro il premio simbolico di esibizione più folle della serata lo ha portato a casa un uomo che ha rotto centoventi lastre di ghiaccio in un solo minuto: una sorta di record, con la sua insospettabile capacità di reggere gli urti che hanno semplicemente sconvolto la giuria. In particolare quando l’uomo si è lanciato a massima velocità contro una serie di lastre di ghiaccio, sfondandole tutte: le reazioni della De Filippi, di Teo Mammurraci, Gerry Scotti e tutti gli altri sono assolutamente da non perdere.

