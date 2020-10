Milly Carlucci interrompe Ballando con le stelle: "Questa è una minaccia", tavolo dei giudici nel mirino

11 ottobre 2020 a

“Giuria poco cosmopolita? Risponderanno le palette”. Fabio Canino ha dichiarato guerra a Costantino Della Gherardesca, che è finito a rischio eliminazione a Ballando con le stelle. Nello spareggio dovrà vedersela con Antonio Catalani, ma intanto è rimasta impressa nel pubblico l’ennesima diatriba consumatasi all’interno dello show di RaiUno tra Costantino e la giuria, che fatica a far rientrare nella categoria del ballo le esibizioni non convenzionali del conduttore televisivo. Quest’ultimo ha lanciato una provocazione prima di scendere in pista travestito da margherita gigante: “Faremo un’esibizione che riguarda la crescita economica post-Covid così Milly poverina potrà permettersi una giuria più cosmopolita”. “Risponderanno le palette”, sono state le parole di Canino con la Carlucci che ha esclamato scherzosamente “ma questa è una minaccia”. Poi però Costantino e la giuria se le sono suonate davvero: “Non è che se faccio una cosa che voi non capite, per ristrettezze mentali, è una provocazione. È una performance”.

