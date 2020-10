Domenica In, Mara Venier annuncia Maria De Filippi così: ovazione in studio, imbarazzo per Rai e Mediaset?

11 ottobre 2020 a

Un'accoglienza da regina per Maria De Filippi, quale in effetti è. "E Maria De Filippi è qui!", annuncia Mara Venier a Domenica In, nel giubilo generale con tanto di coretto alla Coldplay e musica ad accompagnare l'ingresso dell'ospite più importante della domenica.

Certo l'entusiasmo è motivato dalla grande amicizia tra le due signore della tv (Mara ha voluto ringraziare Maria per averle aperto le porte di Canale 5 dopo l'addio polemico in Rai, contribuendo a rilanciare la sua carriera), ma una punta di imbarazzo ai vertici di viale Mazzini sarà venuta, e magari pure qualche brivido lungo la schiena. Anche se, a pensarci bene, di fatto è stata la De Filippi, volto più famoso di Mediaset, a fare un favore alla concorrenza della tv pubblica. Il verdetto dello share, a giudicare dai commenti sui social in tempo reale, non dovrebbe tradire.

