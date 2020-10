Domenica In, Maria De Filippi da Mara Venier vestita così. Il "dettaglio" non sfugge: "schiaffo alla miseria" in diretta?

11 ottobre 2020 a

Schiaffo alla miseria in diretta nazionale? Maria De Filippi a Domenica In è senza dubbio l'argomento più chiacchierato sui social. L'ospitata della regina di Mediaset nel salotto dell'amica Mara Venier, vale a dire nel programma di punta dell'ammiraglia della concorrenza, Raiuno, è stata senza dubbio scoppiettante, a cominciare dai divertentissimi dettagli sulla dieta di Maurizio Costanzo e i suoi fantasiosi tentativi di nascondere leccornie varie allo sguardo del "colonnello" Maria.

Ma a far discutere è anche l'abito indossato dalla conduttrice di C'è posta per te per l'occasione. Un tailleur nero gessato elegantissimo, adatto alle grandi occasioni. E a qualche utente non sfugge un dettaglio: si tratterebbe di un modello di Yves Saint Laurent, un blazer da quasi 2.200 euro. Mica noccioline: sarà vero?

