Domenica In, Maria De Filippi spiazza Mara Venier: "Il primo incontro con Maurizio Costanzo? Mi disse: si sposti, niente fotografie con lei"

11 ottobre 2020 a

"Guarda questo che cattivello". Maria De Filippi intervistata da Mara Venier a Domenica In è l'evento televisivo del giorno, forse della settimana. La signora di Mediaset nel salotto della signora Rai, basterebbe questo. Ma la De Filippi cala l'asso rivelando dettagli inediti del suo incontro con Maurizio Costanzo. Non andò tutto liscio, anzi. "A Venezia, quando mi ha conosciuto, mi mise in imbarazzo. Non sapevo nulla di gossip, di fotografi. Sinceramente, Mara... Io a tavola mi sedetti di fronte a lui, non ci vedevo niente di male. Lui mi disse: 'La prego, se si può spostare, vorrei evitare fotografie con lei'. E io ci rimasi male, e pensai: ma guarda questo...".

